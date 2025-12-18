Salute, diagnosi di cancro con l’IA? Possibili errori dovuti a discriminazioni

Le diagnosi del cancro fatte con l’Intelligenza Artificiale possono fare errori dovuti a discriminazioni basate su etnia, sesso ed età: a scoprirlo è lo studio guidato da Kun-Hsing Yu, della Scuola di Medicina di Harvard e dell’Istituto Blavatnik, pubblicato sulla rivista Cell Reports Medicine, che propone di correggere i bias ribilanciando i parametri usati dalla IA per le valutazioni. Analizzare campioni cellulari di un tumore è un tipo di analisi chiave per combattere un cancro, da cui è possibile dedurre ad esempio il tipo di tumore, il suo stadio o quale terapia farmacologica possa essere la più indicata. Analisi oggettive da cui un osservatore umano non può dedurre assolutamente nulla riguardo al paziente. Ma non è così invece per le IA: analizzando i responsi generati da 4 dei modelli più usati in questi casi i ricercatori hanno scoperto che l’IA è in grado invece di desumere informazioni su età sesso e etnia del paziente causando distorsioni nella diagnosi. Risultati inattesi “perché ci aspetteremmo che la valutazione patologica sia oggettiva”, ha detto Yu. “Quando si valutano le immagini – ha aggiunto – non è necessario conoscere i dati demografici di un paziente per formulare una diagnosi”. Preconcetti che nel concreto portano i modelli a fornire diagnosi poco accurate in alcuni gruppi specifici, ad esempio hanno difficoltà a differenziare i sottotipi di cancro al polmone nei pazienti afroamericani e di sesso maschile, oppure i sottotipi di cancro al seno nei pazienti più giovani. Errori che secondo gli autori sono dovuti soprattutto a dati con annotazioni con informazioni demografiche che non avrebbero dovute essere fornite. La pura ricerca di correlazioni da parte delle IA può infatti portare gli algoritmi a dare erroneamente più peso a fattori demografici che a indicatori molto più rilevanti legati alla malattia stessa. Proprio per questo, spiegano gli autori, l’errore può essere corretto grazie a una sorta di nuovo bilanciamento dei parametri analizzati dalle IA, dando più peso ad alcuni e meno ad altri. Una scoperta che da un lato dimostra i rischi legati all’uso dell’IA se non corredato da approfondite analisi del loro funzionamento e che allo stesso tempo dimostra che “se siamo più consapevoli e attenti al modo in cui progettiamo i sistemi di IA – hanno aggiunto gli autori – potremmo costruire modelli più equi”.