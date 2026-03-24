Salute e prevenzione, a Napoli apre il primo check-point gratuito

Parte da Napoli il progetto “Generazione di Fenomeni YZA”, iniziativa dedicata alla prevenzione e all’educazione alla salute, rivolta in particolare ai giovani e alle comunità straniere presenti sul territorio. Il programma, sostenuto dalla Regione Campania attraverso SCABEC e realizzato con il CSV Napoli, è stato presentato al Centro Direzionale.

Ideato da Vincenzo De Falco, professionista sanitario dell’Ospedale Cotugno e presidente delle associazioni Vola e Anlaids Campania, il progetto punta a diffondere una maggiore consapevolezza sui temi della salute sessuale, della prevenzione dell’HIV e delle infezioni sessualmente trasmissibili.

Prevenzione e supporto multidisciplinare

Tra le iniziative principali, l’attivazione – dai primi giorni di aprile – di un Check-Point gratuito presso la sede del CSV Napoli. Lo sportello offrirà ascolto, orientamento e servizi sanitari due volte a settimana, il lunedì e il giovedì dalle 14.30 alle 17.30.

Saranno disponibili screening ginecologici, test rapidi per HIV e sifilide, colloqui di counselling, supporto psicologico e sessuologico, oltre all’orientamento ai servizi territoriali. Il servizio sarà garantito da un’équipe multidisciplinare composta da specialisti sanitari ed educatori, con la presenza anche di mediatori culturali.

In caso di positività ai test, è previsto un percorso rapido verso le strutture pubbliche per la presa in carico.

Campagne, scuole e territorio

Il progetto prevede anche campagne informative sui social, attività nelle scuole, interventi nei luoghi della movida con camper dedicati e distribuzione gratuita di preservativi. Saranno attivati inoltre canali di contatto telefonici e digitali, per raggiungere un pubblico più ampio.

L’obiettivo è intercettare almeno mille persone nel corso del primo anno, promuovendo comportamenti consapevoli e una maggiore diffusione della cultura della prevenzione.

Il ruolo delle istituzioni

All’iniziativa partecipano istituzioni e professionisti del settore sanitario e sociale. “Offrire strumenti di informazione e ascolto ai giovani significa aiutarli a compiere scelte più consapevoli”, ha sottolineato l’assessora regionale Fiorella Zabatta.

Per il presidente del CSV Napoli Umberto Cristadoro, il progetto dimostra l’importanza della collaborazione tra sanità, istituzioni e Terzo settore.

Secondo De Falco, l’obiettivo è anche contrastare stigma e discriminazioni, promuovendo inclusione, educazione alla salute e accesso ai servizi.