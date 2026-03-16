Salute e territorio: al Caruso di Ravello screening mammari e uroandrologici gratuiti

di Emilia Filocamo

Attenzione al territorio, alla comunità, invito alla prevenzione: può essere sintetizzato con questi tre elementi cardine il doppio appuntamento che vedrà protagonisti ancora una volta il Rotary Club Costiera Amalfitana, guidato dal Presidente Salvatore Ulisse di Palma, e il Caruso, a Belmond Hotel Amalfi Coast, sotto la direzione di Iolanda Mansi. Dopo il successo di Ravello in Rosa dello scorso anno, evento che ha visto il Caruso location d’eccezione di uno screening mammario gratuito per la popolazione femminile di Ravello, si replica, e questa volta, con un’ottica di lungimirante par condicio, si aggiunge lo screening dedicato alla prevenzione maschile. Venerdì 20 marzo 2026, infatti, con Ravello in Rosa RegaliAmo benessere, a partire dalle ore 10 e fino alle ore 15.00, sarà possibile recarsi presso l’Hotel Caruso per lo screening mammario gratuito grazie al supporto e alla professionalità dei dottori Marcello Gargiulo ed Enrico Fierro. Venerdì 27 marzo, invece, sempre dalle ore 10.00 alle ore 15.00, e sempre al Caruso, sarà la volta di Ravello in Azzurro. RegaliAmo Benessere con visite uroandrologiche “ da 0 a 99 anni” per la popolazione maschile presente a Ravello. Sarà Antonio Brando, urologo, PDG del Distretto 2101 del Rotary, a mettersi al servizio dei cittadini. Il doppio evento conferma la volontà della direzione del Caruso, a Belmond Hotel Amalfi Coast, di insistere sul territorio in modo non soltanto prettamente “ turistico” ma come parte integrante della comunità a cui corrispondere in termini di attenzione e di responsabilità sociale d’impresa. Il Rotary Club Costiera Amalfitana, invece, si conferma, grazie ad una programmazione fittissima e costante, una fucina di interventi ed eventi che spaziano dall’ambito più propriamente medico, con una capillare diffusione di una necessaria e preziosa cultura della prevenzione, agli appuntamenti culturali e di grande attenzione rivolta alle fasce sociali più deboli.

Una programmazione che può contare anche sulle nuove leve, grazie all’ Interact e Rotaract che promuovono un dialogo continuo con le nuove generazioni basato su innovazione, sostegno e promozione di talento e valori.

A confermare la sinergia nata l’anno scorso tra la struttura cinque stelle lusso di Ravello e il Rotary Club Costiera Amalfitana, sono il Presidente Salvatore Ulisse di Palma e la General Manager del Caruso Iolanda Mansi. “ Siamo felici del prosieguo di questa collaborazione fruttuosa” afferma Salvatore Ulisse di Palma “Il Rotary Club Costiera Amalfitana, come è nello spirito dell’organizzazione, non viene meno alla mission basata su ” service “, solidarietà, supporto, dialogo e la direzione del Caruso risponde con una doppia iniziativa che evidenzia in modo inequivocabile il senso di responsabilità e di interesse per la comunità locale”. Gli fa eco la General Manager del Caruso, Iolanda Mansi: “ Con il Rotary Club Costiera Amalfitana stiamo portando avanti una sinergia importante e di grande valore. D’altronde il benessere è il leitmotiv della nostra filosofia aziendale declinato sotto più forme ed aspetti: benessere dunque fisico, grazie ad un’alimentazione corretta ispirata ai principi della Dieta Mediterranea, e mentale, favorendo relax e dunque una disposizione che stimola e motiva la creatività. Con Ravello in Rosa e Ravello in Azzurro, grazie al Rotary, aggiungiamo un ulteriore tassello con l’invito alla prevenzione”.Gli screening potranno essere effettuati, previa prenotazione alla Segreteria del Rotary Club Costiera Amalfitana al numero 338 8822476, nei seguenti orari: 10 -12 15-17

I due appuntamenti di marzo sono propedeutici ad un’ulteriore iniziativa che vedrà la luce ad ottobre. Competenza, professionalità, solidarietà, attenzione al territorio, senso di responsabilità: una partnership di spicco e di valore che promette molte sorprese e in cui la prevenzione è uno dei modi migliori per prendersi cura dell’altro.