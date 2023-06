Salute, Fondazione Roche per i pazienti: 500mila euro ad associazioni e partenariati

Con la premiazione dei 23 progetti vincitori dell’edizione 2022, si è aperta la 4/a edizione del bando ‘Fondazione Roche per i pazienti – Accanto a chi si prende cura‘ che quest’anno prevede risorse per 500mila euro destinate a 22 progetti candidati da Associazioni di Pazienti, Fondazioni e Partenariati volti ad affiancare chi affronta un percorso di cura, le loro famiglie e la Comunità a cui afferiscono al fine di dare supporto e poter offrire una migliore qualità di vita e gestione delle patologie. I progetti per la nuova edizione, orientati a migliorare i percorsi di cura in onco-ematologia, malattie rare, neuroscienze, oftalmologia, tumori rari e la nuova area che comprende Lupus nefritico, Nefropatia membranosa, Nefropatia IgA mediata, Fibrosi Polmonare Idiopatica, sono candidabili online dal 7 giugno, fino alla chiusura del bando il 30 settembre 2023. Saranno selezionati e valutati anche per questa edizione da ‘Vita Impresa Sociale’. Le tre precedenti edizioni hanno premiato 75 progetti degli oltre 250 candidati, per 1 milione e 570mila euro di investimento complessivo.