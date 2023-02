Salute, gastroenterologo Frulloni: “Sintomi tumore pancreas aspecifici. Ittero campanello d’allarme”

(Adnkronos) – In occasione del convegno “Strategie di Screening e Prevenzione dei tumori digestivi: il progetto europeo”, tenutosi a Roma, Luca Frulloni, docente di Gastroenterologia dell’Università degli Studi di Verona, è intervenuto parlando di quali siano i sintomi del tumore al pancreas da non sottovalutare al fine di arrivare ad una diagnosi tempestiva, di modo che si possa ottenere un miglioramento dell’incidenza. Frulloni ha poi concluso spiegando che tutti i centri di eccellenza italiana in tale ambito offrono la possibilità di essere operati con tecnologie all’avanguardia come la robotica.