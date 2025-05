Salute, in Campania record di tabagisti. E’ anche la regione più sedentaria d’Italia

La Campania è la Regione con la più alta percentuale di fumatori, che rappresentano il 29% degli adulti 18-69enni (la media italiana è pari al 24,5%). Il fumo di sigaretta è il principale fattore di rischio oncologico: nove diagnosi di tumore del polmone su 10 sono causate proprio da questa abitudine. La Campania è in cima anche alla classifica delle Regioni più sedentarie: quasi la metà della popolazione (48,2%) non svolge nessuna attività fisica (seguono la Calabria con il 44,5% e la Puglia con il 41,2%).

Alla mancanza di movimento si associa la condizione di eccesso ponderale che interessa il 50,2% dei cittadini della Campania: il 38,8% è in sovrappeso e l’11,4% obeso. Dall’altro lato, nella Regione è operativa la Rete Oncologica Campana (ROC), esempio virtuoso in grado di garantire percorsi di cura uniformi su tutto il territorio. A riportare i dati l’associazione italiana di Oncologia medica, Fondazione Airc, Fondazione Aiom e la società italiana di Radiologia medica e interventistica, i 4 partner scientifici del Tour Mediterraneo Vespucci per sensibilizzare i campani sul ruolo degli stili di vita sani che dal 13 al 16 maggio a NAPOLI saranno presenti al Villaggio IN Italia (Stazione Marittima – Molo Beverello) nella tappa del tour. Gli oncologi per quattro giorni forniranno consigli ai cittadini e i volontari distribuiranno materiale informativo legato alla prevenzione.

“Siamo orgogliosi di essere al fianco del Tour Mediterraneo Vespucci e delle istituzioni in questo progetto – spiega Francesco Perrone, presidente Aiom -. La Campania detiene il record poco invidiabile del maggior numero di tabagisti e di sedentari. A livello nazionale, fra il 2008 e il 2023, la percentuale di fumatori è scesa dal 30% al 24,5%. Non così in Campania, dove questa abitudine interessa ancora il 29% dei cittadini. Il fumo di sigaretta non causa solo il carcinoma polmonare, ma anche le neoplasie del cavo orale, gola, esofago, pancreas, colon, vescica, prostata e rene. Più in generale, sono almeno 27 le malattie fumo-correlate, tra cui rientrano le patologie respiratorie non neoplastiche, come la broncopneumopatia cronica ostruttiva. Il fumo è anche uno dei più importanti fattori di rischio cardiovascolare: un tabagista ha un rischio di mortalità, a causa di una coronaropatia, superiore da 3 a 5 volte rispetto a un individuo che non ha mai fumato. Per ogni settimana di fumo si perde un giorno di vita”.