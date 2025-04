Salute, la nutrizionista Flaminia Cincotti lancia l’allarme sulle diete social

L’estate si avvicina e si moltiplicano le corse contro il tempo per perdere peso. A preoccupare, però, sono i “consigli nutrizionali” che spopolano sui social con in testa TikTok. A lanciare l’allarme è la dottoressa Flaminia Cincotti, biologa nutrizionista, che mette in guardia sui rischi legati all’adozione di regimi alimentari non supportati da evidenze scientifiche o personalizzazione medica: “La salute – afferma Cincotti – non può essere trattata come una tendenza virale. Le diete fai da te non tengono conto delle esigenze individuali e possono causare danni importanti”. Uno dei temi più dibattuti, e spesso fraintesi, è quello del digiuno intermittente: “L’alternanza tra periodi di digiuno e periodi di alimentazione normale – prosegue la biologa nutrizionista – può effettivamente favorire la rigenerazione e il ricambio cellulare attraverso l’innesco di uno switch metabolico, un meccanismo ancestrale di adattamento alla scarsità di cibo. Paradossalmente, la mancanza di cibo attiva risposte cellulari che migliorano la produzione di energia, le prestazioni fisiche e mentali, e la resistenza alle malattie”. Tuttavia, la nutrizionista mette in chiaro che non si tratta di una pratica universale: “Posto che l’80% della popolazione potrebbe trarre beneficio dal digiuno o dalla dieta mima digiuno, esistono categorie che devono assolutamente astenersi quali bambini, donne in gravidanza o in allattamento, persone malnutrite o sottopeso, soggetti con disfunzioni renali severe, e chi segue terapie farmacologiche. Mai iniziare un protocollo di digiuno senza essere seguiti da un medico”. Il messaggio è chiaro, affidarsi agli specialisti è l’unica strada sicura per raggiungere i propri obiettivi di salute e benessere. Il supporto di un nutrizionista qualificato non serve solo a evitare rischi, ma è fondamentale per ottenere risultati sostenibili nel tempo, prevenendo fenomeni come il temuto effetto yo-yo, in cui si alternano fasi di dimagrimento e ripresa di peso. Solo un percorso guidato, cucito sulle esigenze individuali, può garantire un miglioramento duraturo della forma fisica e dello stato di salute generale. La dottoressa Cincotti ha conseguito la laurea in “Scienze e Tecnologie Cosmetologiche” presso l’Università Cattolica del S. Cuore di Roma. Consegue poi, nel 2019, la laurea magistrale in “Scienze della Nutrizione Umana” presso l’università “San Raffaele”. Ha svolto l’esame di stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di biologo Sez. A presso l’Università della Calabria. Libera Professionista (AA_090232) con studio in Salerno.