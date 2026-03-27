Salute Magazine – 27/3/2026

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Steatosi epatica, confronto al Senato sulla presa in carico dei pazienti
– Cancro, screening nutrizionale precoce per cure più complete
– Lilt, fino al 40% dei tumori è evitabile grazie a corretti stili di vita
– Stati generali delle professioni sanitarie, focus sulla riforma
– Steatosi epatica, confronto al Senato sulla presa in carico dei pazienti
– Cancro, screening nutrizionale precoce per cure più complete
– Lilt, fino al 40% dei tumori è evitabile grazie a corretti stili di vita
– Stati generali delle professioni sanitarie, focus sulla riforma
sat/gtr