Salute mentale, Cafiso “Bene piano d’azione sulla prevenzione per i giovani”

ROMA (ITALPRESS) – “Con l’approvazione del piano di azione da parte del Ministro e il tavolo tecnico che ha lavorato in modo molto alacre e ha consultato parecchi specialisti in tutta Italia, si è arrivati a un documento di sintesi che promette, per i prossimi 5 anni, di fare degli interventi di prevenzione rivolti all’infanzia e all’adolescenza, strutturati in tutto il territorio per evitare delle disparità. Ovviamente sta alle regioni a cogliere il piano e metterlo nelle condizioni di funzionare al massimo per i cittadini”. Così Roberto Cafiso, psicoterapeuta, a margine del “Dialogo sulla salute mentale” organizzato da Angelini Pharma a Roma.

