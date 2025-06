Salute, oggi Giornata Mondiale del donatore di sangue: in Italia sono più di 1 milione e 700mila

Oggi, 14 giugno, si celebra la Giornata mondiale del donatore di sangue: “Give blood, give hope – together we save lives” è il tema di quest’anno, un’occasione per dire grazie ai 1.700.000 donatori italiani che rendono possibile la produzione di farmaci salvavita. In particolare, dal plasma – la parte liquida del sangue, una risorsa non sintetizzabile in laboratorio – si ricavano i plasmaderivati: terapie indispensabili per curare malattie rare e gravi. Una volta donato, il plasma viene trasformato in cura dalle oltre 1.000 persone di Takeda che lavorano negli stabilimenti di Rieti e Pisa, con l’obiettivo di offrire opportunità di trattamento ai pazienti che ne hanno più bisogno. La disponibilità di plasma è cruciale per la produzione di queste terapie salvavita, offrendo una concreta speranza a migliaia di pazienti. “Per migliaia di pazienti – dichiara Anna Maria Bencini, General manager di Takeda Italia – gli emoderivati rappresentano l’unica speranza di cura. Sono farmaci derivati dal plasma umano, una risorsa non sintetizzabile in laboratorio. La loro produzione dipende esclusivamente dala generosità dei donatori. Diffondere la cultura della donazione è una responsabilità condivisa”.