Salute, prodotti ritirati dal mercato: un’applicazione avvisa i consumatori

Richiami Prodotti Italia è la nuova applicazione che ti avvisa quando un prodotto è stato ritirato dal mercato. L’applicazione è gratuita ed è stata pensata per riuscire ad avvisare i consumatori in tempo reale sui prodotti che il Ministero della Salute ha deciso di ritirare dal mercato, per potenziali pericoli per i consumatori. Grazie a questa applicazione, non solo si verrà avvisati con una notifica sul proprio smartphone nel momento del ritiro di un prodotto, ma si potrà anche verificare subito se il prodotto ritirato è presente nella propria dispensa e se si ha diritto o meno ad un rimborso.

Perché rimanere aggiornati sui prodotti ritirati dal mercato? Ma cosa vuol dire: prodotto ritirato dal mercato? Il Ministero della Salute Italiana monitora in modo attento quali sono i prodotti che a causa di: procedure non seguite in modo corretto, di problematiche di produzione, di contaminazioni dovute a batteri che possono portare a rischi alimentari come la salmonella, devono essere ritirati dalla vendita e sé già venduti ai consumatori, devono essere riportati indietro, dove li si è acquistati, evitando di consumarli per evitare rischi per la propria salute. Questo lavoro svolto accuratamente dal Ministero della Salute e dalle forze preposte è importantissimo per riuscire a preservare la propria salute ed evitare di stare male o avere conseguenze negative sul proprio stato di benessere a causa del consumo di un alimento non idoneo alle normative sanitarie in vigore. Anche se la pubblicizzazione degli avvisi dei prodotti ritirati sul mercato avviene su diversi canali, spesso non si riescono a leggere e non se ne viene a conoscenza in modo tempestivo, con il rischio di consumare i prodotti ritirati e di non poter accedere più nemmeno al cambio prodotto e relativo rimborso. Per riuscire ad ovviare a questa problematica, la nuova applicazione Richiamo Prodotti Italia, permette di rimanere costantemente aggiornati e di ricevere in tempi rapidi la notifica di ritiro di un prodotto da parte del Ministero. In questo modo, si è sempre sicuri di accedere a informazioni aggiornate e di preservare al meglio la propria salute e quella dei propri cari. Questa App, disponibile per dispositivi mobili iOS e Android, è ideale per tutelare la propria salute e quella dei propri cari e al contempo per riuscire ad ottenere il giusto rimborso quando se ne ha diritto.