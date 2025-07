Salute, promuovere donazioni di sangue: contest nazionale per studenti universitari

Fino al 31 luglio le studentesse e gli studenti universitari potranno concorrere al bando nazionale #UniPerDonare. Le Università per la donazione volontaria di sangue ed emoderivati, lanciato dalla Sapienza insieme al Ministero della Salute, per sensibilizzare i giovani sulla fondamentale importanza della donazione volontaria del sangue e dei suoi componenti. I concorrenti sono chiamati a ideare e realizzare una campagna di comunicazione digitale innovativa sul tema della donazione.

I contenuti potranno spaziare da video a testi, immagini, fumetti, applicazioni e podcast, con l’obiettivo di raggiungere e coinvolgere efficacemente la popolazione universitaria. Il primo classificato riceverà un premio di 10.000 euro. A seguire saranno assegnati premi da 7.000 euro (2° classificato), 5.000 euro (3° classificato), 2.500 euro (4°classificato), 1.500 euro (5° classificato).

L’iniziativa rientra nel più ampio progetto “Il Ministero della salute e l’Università al servizio della società”, frutto di un accordo di collaborazione siglato da Sapienza – in rappresentanza della Conferenza dei rettori delle università italiane (Crui) – con il ministero della Salute, che vede il coinvolgimento del Centro nazionale sangue dell’Istituto superiore di sanità e dei partner istituzionali e delle associazioni che aderiscono alla campagna ministeriale “Dona vita, dona sangue”, ha l’obiettivo di promuovere la cultura della donazione negli atenei italiani attraverso attività congiunte di informazione e comunicazione. Il concorso, la cui partecipazione è gratuita, è aperto alle studentesse e agli studenti regolarmente iscritte/i a un corso di studi (laurea, laurea magistrale, laurea magistrale a ciclo unico, dottorato di ricerca, scuole di specializzazione) presso uno degli Atenei afferenti alla (Crui).

È possibile partecipare sia individualmente che in team. Nel caso di partecipazione in gruppo, è necessario designare un capogruppo e tutti i membri del team devono possedere i requisiti di partecipazione alla data di scadenza per la presentazione delle domande. Ogni progetto sarà valutato sulla base dei seguenti criteri: potenziale impatto sul target di riferimento (max 40/100); capacità di diffusione e adattabilità del prodotto a diverse piattaforme e dispositivi (max 30/100); efficacia della comunicazione e chiarezza del messaggio (max 30/100). Potranno entrare in graduatoria soltanto i candidati le cui proposte avranno raggiunto un punteggio minimo di 80 punti su 100.