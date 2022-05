Salute: Vimercati (Fism), ‘le società scientifiche sono l’anti-fake news’

(Adnkronos) – L’avvicendarsi di esperti e le fake news, durante l’emergenza Covid-19, hanno creato incertezze e disorientamento. “Difficilmente i presidenti delle società scientifiche, che esprimono il consiglio direttivo della società, erano nei media”, dice Franco Vimercati, presidente della Federazione delle società medico-scientifche italiane (Fism). “In un momento di crisi pandemica – osserva – la voce deve essere unica, ma autorevole e deve essere anche al di sopra delle istituzioni”. L’invito di Vimercati è di trovare “un momento di confronto, all’interno delle società scientifiche, perchè il messaggio alla popolazione sia condiviso”, in grado di dare “certezze, non indecisioni”, non solo “a livello nazionale, ma anche in sede regionale”, secondo il presidente Fism, che rappresenta quasi 200 associazioni di specialità in medicina.