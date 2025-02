Saluto nazista Bannon imbarazza, Meloni riflette su intervento a Cpac

Roma, 21 feb. (askanews) – Il saluto nazista di Steve Bannon imbarazza Giorgia Meloni, incalzata dalle opposizioni che le chiedono di non intervenire alla Conservative Political Action Conference (CPAC). All’evento dei Conservatori in corso a Washington è previsto che la premier parli, in videocollegamento, domani alle 19.15 ora italiana, ma sulla partecipazione è in corso una riflessione.

Bannon, ex consigliere di Donald Trump (nel 2021 al centro di un ‘caso’ per l’insediamento di una ‘accademia sovranista’ nella Certosa di Trisulti nel frusinate) al termine del suo intervento ha salutato con braccio teso, palmo verso il basso, dita dritte, con un angolo verso l’alto lontano dal petto. Un saluto molto simile a quello che Elon Musk aveva esibito durante la festa di insediamento del presidente. Il gesto di Bannon è arrivato dopo aver esortato con enfasi il pubblico del CPAC a “combattere, combattere, combattere”.

Dopo la notizia del gesto, il presidente del Rassemblement National Jordan Bardella ha deciso di annullare il suo discorso, in programma oggi. “Su questo podio – ha spiegato in una nota il leader del partito di estrema destra francese – mentre non ero presente in sala, uno degli oratori si è concesso, come provocazione, un gesto che faceva riferimento all’ideologia nazista. Di conseguenza, ho preso la decisione immediata di annullare il mio intervento in programma questo pomeriggio”. “Non è un uomo, è indegno di guidare la Francia”, la replica di Bannon, che nega di aver fatto un saluto nazista ma un “saluto alla folla”.

Un silenzio imbarazzato è quello che avvolge Palazzo Chigi e tutto il centrodestra, da cui non arrivano reazioni. Secondo alcune fonti, però, sulle modalità della partecipazione della premier sarebbe in corso una “riflessione” ed è possibile che il collegamento sia ridotto a un meno impegnativo videomessaggio registrato.

L’opposizione, nel frattempo, va all’attacco: “Persino Bardella ha annullato la sua partecipazione dopo questo fatto, ci chiediamo dove voglia portare l’Italia Giorgia Meloni, nella sua incapacità di scegliere tra la maglietta dell’Italia e il cappellino di Trump. Altro che ‘ponte’ con gli Usa, si sta dimostrando già una vassalla. Abbia la decenza di dissociarsi da questo raduno neofascista per fare, una volta tanto, gli interessi dell’Italia”, dice la segretaria Pd Elly Schlein. “Il vecchio Bannon non si smentisce mai. E ora la presidente del consiglio Meloni, anche stavolta, farà finta di niente?”, aggiunge il leader di Avs Nicola Fratoianni.