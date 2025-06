Salvaguardare la legislazione europea in materia di sostenibilità, un appello

Il prof. Enrico Giovannini Presidente del Comitato Scientifico dell’ Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (ASviS) segnala questa lettera che “abbiamo inviato oggi ai Governi e alle Istituzioni europee sulla necessità di salvaguardare la legislazione europea in materia di sostenibilità”. La lettera è firmata da autorevoli figure europee, tra cui ex commissari, ex presidenti, ex ministri.

lunedì 23 giugno 2025

Alle Istituzioni e ai Governi dell’Unione Europea

Il recente pacchetto normativo UE in materia di sostenibilità (Omnibus I), volto a semplificare le regole e a rilanciare la competitività dell’economia europea, rischia di smantellare il quadro normativo sulla sostenibilità che è stato accuratamente costruito nel corso degli anni. La rimozione o il rinvio di regolamenti che sono stati sviluppati attraverso un ampio consenso e che costituiscono la base della transizione verso un’economia più sostenibile e resiliente è un “passo indietro” profondamente preoccupante. Comprendiamo e condividiamo la preoccupazione che le eccessive richieste burocratiche e normative possano avere un impatto sull’operatività interna delle aziende europee. Ecco perché sosteniamo gli sforzi per ridurre e razionalizzare queste esigenze. Tuttavia, riteniamo che sia essenziale sostenere alcuni principi non negoziabili e impegni politici che hanno reso l’Unione europea un leader mondiale in materia sociale e ambientale, principi che ora sono più che mai cruciali per la coesione dell’Unione e il rafforzamento della sua influenza globale.

Ricordiamo che la transizione verso un’economia più equa e sostenibile non può aspettare. Gli impatti dei cambiamenti climatici si stanno già facendo sentire negli ecosistemi e nelle società di tutto il mondo, con conseguenti costi economici e sfide sociali significativi. Questi effetti devono essere affrontati con urgenza e in linea con gli scenari presentati dalla comunità scientifica. Il raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione richiederà cambiamenti trasformativi nei modelli di produzione, supportati da politiche pubbliche che promuovano la trasparenza e creino chiari incentivi – e disincentivi – per gli attori del mercato. Crediamo che la transizione verso un’economia più sostenibile e giusta non sia solo una sfida, ma anche un’opportunità strategica per costruire un’Unione europea più autosufficiente e resiliente alle crisi e agli shock esterni. Ciò è particolarmente importante in settori chiave come l’energia, l’approvvigionamento di materie prime critiche e la stabilità delle catene di approvvigionamento. Rifiutiamo la falsa dicotomia tra sostenibilità e responsabilità sociale da un lato, ed efficienza e competitività dall’altro. Al contrario, questi obiettivi sono compatibili e si rafforzano a vicenda: un forte impegno per la sostenibilità migliora la competitività, costruisce la resilienza, mitiga i rischi e, in ultima analisi, contribuisce alla creazione di valore e alla fiducia a lungo termine. Riconosciamo gli sforzi compiuti dalle aziende e dagli altri stakeholder che riconoscono l’importanza di garantire la sostenibilità ambientale e sociale delle loro attività. Chiediamo un quadro giuridico stabile e coerente che garantisca la certezza del diritto e promuova attivamente una condotta responsabile delle imprese. Norme chiare in materia di sostenibilità creano certezza e fiducia tra i consumatori e i mercati finanziari, incoraggiando gli investimenti nell’innovazione e nelle tecnologie pulite a sostegno degli obiettivi sociali e climatici dell’Europa. Al contrario, l’indebolimento di queste normative rischia di minare gli incentivi allo sviluppo di tecnologie e modelli di business sostenibili all’interno dell’UE. Sosteniamo una competitività radicata nell’innovazione e nella giustizia sociale, non in una corsa al ribasso attraverso la riduzione dei costi o l’erosione delle norme di protezione sociale e dei diritti umani, sia all’interno dell’UE che nei paesi terzi. L’Europa deve mantenere questa leadership morale non solo all’interno del suo territorio, ma anche in tutte le catene di approvvigionamento altamente internazionalizzate delle principali aziende che operano nell’UE. È ragionevole concordare un’attuazione graduale di questi principi con le imprese, o la creazione dei necessari meccanismi di sostegno. Tuttavia, il rispetto dei più elevati standard di qualità legislativa, solidità, allineamento con le pertinenti norme internazionali e chiarezza rimane indispensabile per conseguire gli obiettivi strategici e rafforzare l’eccellenza legislativa dell’UE. Abbandonare i progressi normativi compiuti in ambito sociale e ambientale sarebbe incoerente e minerebbe la fiducia nelle istituzioni europee. Per tutti questi motivi, e per raggiungere l’obiettivo strategico di un’economia sostenibile e prospera, esortiamo l’UE a inviare segnali chiari al mercato in modo che gli attori economici accelerino la decarbonizzazione, migliorino la loro resilienza ai cambiamenti climatici e adottino modelli di gestione sostenibile che rispettino i diritti umani.

FIRMATARI

Zeid Ra’ad Al Hussein – ex Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Diritti Umani (Giordania)

Joaquín Almunia – ex vicepresidente della Commissione europea ed ex commissario europeo (Spagna)

Jean Asselborn – ex ministro degli Affari esteri (Lussemburgo)

Josep Borrell – ex alto rappresentante dell’Unione/ex vicepresidente della Commissione europea (Spagna)

Tom de Bruijn – ex ministro del Commercio estero e della cooperazione allo sviluppo ed ex rappresentante permanente presso l’UE (Paesi Bassi)

Enrico Giovannini – già Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, già Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Direttore Scientifico dell’ASviS (Italia)

Heidi Hautala – ex vicepresidente del Parlamento europeo, ex ministro per la cooperazione allo sviluppo e la direzione della proprietà statale (Finlandia)

Cardinale Jean-Claude Hollerich – Arcivescovo di Lussemburgo

Ramón Jáuregui – ex ministro della Presidenza, ex eurodeputato, presidente della Fondazione Euroamérica (Spagna)

Zdzisław (Dzidek) Kędzia – ex presidente del Comitato delle Nazioni Unite per i diritti economici, sociali e culturali (Polonia)

John H. Knox – Henry C. Lauerman, Professore di Diritto Internazionale presso la Wake Forest University ed ex Relatore Speciale delle Nazioni Unite sui diritti umani e l’ambiente (USA)

Linda Kromjong – Presidente di amfori

Mogens Lykketoft – ex Ministro – a.o. degli Affari Esteri – ed ex Presidente del Parlamento, ex Presidente dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite (Danimarca)

Lilianne Ploumen – ex ministra del Commercio estero e della cooperazione allo sviluppo (Paesi Bassi)

Hannele Pokka – ex ministro della Giustizia (Finlandia)

Mary Robinson – ex Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, ex presidente dell’Irlanda

Nicolas Schmit – ex commissario Ue, candidato principale per il gruppo S&D alle elezioni europee del 2024 (Lussemburgo)

Olivier de Schutter – Relatore speciale delle Nazioni Unite sulla povertà estrema e i diritti umani (Belgio)

Velina Todorova – ex viceministra della Giustizia ed ex vicepresidente del Comitato delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo Bulgaria

Margot Wallström – ex vicepresidente della Commissione europea ed ex commissario dell’UE, ex ministro degli Affari esteri (Svezia)