Salvatore Bordonali, prestigiosa onorificenza da Re Carlo III

Re Carlo III conferisce l’onorificenza di Ufficiale (OBE) nella divisione civile dell’Ordine dell’Impero Britannico al professor Salvatore Bordonali per i servizi resi alla chiesa d’Inghilterra in Italia. Ex docente di diritto Canonico ed Ecclesiastico, Bordonali è presidente del Museo Arcivescovile di Palermo, componente la giunta araldica centrale e vicepresidente della Società siciliana di Storia Patria ed è il primo e unico italiano nominato da Carlo III dopo la sua incoronazione.

Il titolo concesso a Bordonali è pubblicato lo scorso 19 maggio sul bollettino ufficiale britannico dopo la firma del Re. Autore di numerosissime pubblicazioni sui rapporti tra lo Stato italiano e le varie confessioni religiose, recentemente pubblica un volume, edito da Palermo University Press, dal titolo ‘Architetture normanne in Sicilia’. Tema che da sempre approfondisce, in relazione alla funzione dell’architettura come mezzo di comunicazione politico. Da consulente giuridico della chiesa d’Inghilterra in Italia porta avanti il processo di intesa tra lo Stato italiano e la Chiesa d’Inghilterra.