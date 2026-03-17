Salvatore Borgese, un banchiere al timone del gruppo Tas

Salvatore Borgese è il nuovo Ceo di Tas, Gruppo internazionale operante nello sviluppo di soluzioni software per i pagamenti, la monetica ed i mercati finanziari. La nomina, si legge in una nota, segna un momento di evoluzione strategica per Tas, che punta a consolidare la propria leadership globale nel settore dei pagamenti digitali e dei servizi finanziari coniugando la continuità operativa con una spinta decisa verso l’innovazione tecnologica. Borgese succede a Valentino Bravi, che ha guidato l’azienda negli ultimi 15 anni attraverso un fondamentale percorso di risanamento finanziario e di profondo ammodernamento delle piattaforme core, posizionando Tas come un punto di riferimento nell’ecosistema del software bancario europeo e dell’innovazione tecnologica. In un’ottica di continuità e visione di lungo periodo, Bravi accompagna il passaggio di testimone rimanendo investitore nel Gruppo insieme a Rivean Capital. L’arrivo di Borgese porta in Tas un bagaglio di competenze di alto livello, maturate durante una lunga carriera ai vertici di primarie realtà del sistema dei pagamenti italiano e paneuropeo. Dopo gli esordi in Banca Crt (oggi Unicredit), ha ricoperto ruoli di vertice in Ntt Data (già Value Team), nel Gruppo Nexi (già Icbpi) ed in Intesa Sanpaolo, dove è stato direttore generale di Banca 5 e successivamente general manager e chief commercial officer di Mooney. Ha inoltre ricoperto incarichi istituzionali nel mondo dei pagamenti quale board member di Epc, Bancomat e Cbi, vicepresidente Apsp-Associazione prestatore servizi di pagamento ed è oggi docente all’università cattolica del Sacro Cuore, oltre che membro del board Cetif-Divisione banche.