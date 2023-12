Salvatore Di Matteo è Cavaliere della cucina italiana. Golden Chef a Venezia per il maestro pizzaiolo

Salvatore Di Matteo è Cavaliere della cucina italiana. A decretarlo è il Gran Premio Internazionale Leone D’oro di Venezia durante la cerimonia tenutasi al Palazzo della Regione Veneto. Il maestro pizzaiolo ha ricevuto il prestigioso collare di Golden Chef dal presidente Sileno Candelaresi che ogni anno premia le eccellenze internazionali.

Insieme a Di Matteo hanno ottenuto un riconoscimento tra gli altri il presidente del Calcio Napoli Aurelio De Laurentiis, il Sottosegretario al Ministero della Cultura Vittorio Sgarbi, e Red Canzian dei Pooh.

Rappresentante della quarta generazione di pizzaioli della famiglia Di Matteo, Salvatore lega a doppio filo il suo successo con la Pizza World Cup che tra il 2011 e il 2013 gli tributa prima la vittoria nella categoria “Ripieno” con il suo Ripieno Doc, e poi come vincitore assoluto del campionato.

Allo stesso tempo inizia un percorso totalmente dedicato alla valorizzazione delle terre meridionali grazie all’ambizioso progetto portato avanti con l’Associazione Terronian, organizzazione che in circa 11 anni di attività è riuscita con gran successo a mettere in luce personalità, prodotti e varie realtà attraverso diverse iniziative collegate al marchio Eccellenze del Sud.

Vera istituzione della pizza, Salvatore Di Matteo ha da poco intrapreso una nuova sfida, il “Pizza Madre” in piazza Municipio, un locale unico nel suo genere che coniuga insieme il concetto di cucina, arte e tradizione realizzato insieme alla cantautrice Shara che ne curato il format e disegnato gli interni.