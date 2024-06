Salvatore Esposito al Filming Italy: “In Piedone menerò a modo mio”

L’attore di Gomorra membro giuria dei giovani si racconta ad askanews

Cagliari, 20 giu. (askanews) – É stata presentata a Cagliari la Settima edizione di “Filming Italy Sardegna Festival”, ideato e diretto da Tiziana Rocca, che si terrà dal 20 al 23 giugno a Cagliari e al Forte Village. Salvatore Esposito, attore di “Gomorra”, di cui cadono i 10 anni, è ospite come membro della giuria cortometraggi dei ragazzi delle scuole d’Italia.”Una bella responsabilità e allo stesso tempo qualcosa che mi arricchisce, perché i giovani sono linfa. Le loro idee, i loro sogni, le loro ambizioni, sono per me anche un ritornare ragazzo, ben vengano queste iniziative. Ringrazio Tiziana Rocca (direttrice Festival, ndr), che riesce a dare queste opportunità non solo a noi artisti già formati, ma anche alle nuove leve”, ha raccontato ad askanews Esposito.Ha appena finito di girare la serie “Piedone” che si rifà a Bud Spencer per Sky:”É stato bello quando me l’hanno proposto, all’inizio spiazzante, però poi quando sai che il progetto è interessante, che la volontà di tutti, Sky, Wildside, Titanus, me e il regista e gli sceneggiatori, era fare qualcosa per rendere omaggio, una chiave moderna di racconto di quel tipo di personalità e di mondo, di quella Napoli, allora abbiamo accettato tutti di buon grado, spero che la serie, che dovrebbre uscire entro quest’anno piacerà”, ha spiegato.”Non scazzotterò come Bud, menerò alla Salvatore Esposito, anzi… Come l’ispettore Palmieri”, ha ironizzato.Riguardo Gomorra, si farà un prequel: “Credo che l’universo Gomorra sia un universo ancora inesplorato. Fosse dipeso da me ne avrei fatto 20 stagioni, perché di nefandezze, di male e criminalità ce n’era ancora tanto da raccontare. Sarà, immagino, non ne so nulla, un racconto che va molto indietro nel tempo… Sono curioso anch’io poi di vederlo”, ha concluso.Intervista di Emanuele BigiMontaggio Carlo MolinariImmagini askanews