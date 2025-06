Salvatore Garau, un’opera invisibile supera Trump su Instagram

Milano, 21 giu. (askanews) – L’artista Salvatore Garau diventa virale su Instagram con l’opera immateriale “Io sono”, grazie al portale inglese “Pubity”, colosso social da oltre 40 milioni di follower che ha dedicato un post all’opera immateriale di Garau venduta all’asta per 15.000 euro nel 2021.

Il post ha superato in popolarità contenuti dedicati a figure globali come Donald Trump, Keanu Reeves e Gordon Ramsay con un milione di like, oltre 34mila commenti e più di 25mila condivisioni. Numeri da capogiro, che hanno suscitato un acceso dibattito online evidenziando l’impatto dell’arte invisibile nel panorama contemporaneo, della quale Garau è senza dubbio uno dei principali protagonisti. L’artista, che a maggio allo Spazio Roseto di Milano ha esposto l’ultima sua opera immateriale dal titolo “Autoritratto”, afferma che l’opera invisibile fa affiorare, nell’inconscio collettivo, la paura del vuoto che in questo momento storico domina il pianeta.