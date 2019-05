Da Salvatore Grasso a Lella Gallifuoco: ecco i campani nominati ambasciatori del Doc Italy

Sei campani, su 101 nominati in totale, ottengono l’incarico di ambasciatori del Doc Italy: per la Pizza Campania il maestro Gino Sorbillo, per le Pizzerie Centenarie il maestro Salvatore Grasso, per la Innovazione nella pizza per Caserta il maestro Giuseppe Vitiello, per l’Accoglienza Campania il maître Dario Duro, per le pizze fritte Napoli la maestra pizzaiola Lella Gallifuoco, per la Pasticceria Campania il maestro pasticciere Dario Santarelli. Le nomine sono state conferite il 19 maggio nel corso di una cerimonia organizzata a Roma presso Palazzo Rospigliosi.