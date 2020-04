Salvatore Mautone a capo del settore Head & Compliance di Kimbo

Salvatore Mautone è nominato head of legal & compliance di Kimbo, oltre che membro interno dell’organismo di vigilanza della società napoletana. L’avvocato, che dal 2017 in Kimbo ricopre il ruolo di head of legal operations vede adesso le sue responsabilità estendersi all’ambito compliance. Tra le esperienze lavorative precedenti di Mautone figurano quella in house come general counsel del gruppo Seri – Kerenergy, nonché quella di associate dello studio Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners. E’ inoltre docente di Business Law nel master in Marketing e Management dell’Università di Cassino.