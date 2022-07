Salvatore Minervino segretario generale dell’Adsp Adriatico Centrale

Il capitano di Vascello Salvatore Minervino è il nuovo segretario generale dell’Autorità di sistema portuale del mare Adriatico Centrale. È nominato all’unanimità dal comitato di gestione su proposta del presidente dell’Autorità, Vincenzo Garofalo. Minervino, 60 anni, nato a Napoli, è l’attuale direttore marittimo dell’Abruzzo. Dopo la laurea in Scienze politiche frequenta l’Accademia navale militare di Livorno e vince il concorso per la nomina a tenente delle Capitanerie di porto. Diversi i ruoli ricoperti per il Comando generale delle Capitanerie di Porto, nei Porti di Castellamare di Stabia, Agropoli, Gallipoli, Pescara e al ministero della Difesa.