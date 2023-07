Salvatore Pignataro responsabile del Centro nazionale Studi Strategici Indagini Forensi per la Campania

L’irpino Salvatore Pignataro in data odierna è stato nominato delegato per la regione Campania del Centro Studi Strategici Indagini Forensi e delegato nazionale per la formazione nel settore penale. L’importante struttura ha sede legale e operativa nazionale a Verona e in provincia di Padova. Il Centro Studi Strategici indagini forensi presieduto dal dottore Massimiliano Spataro, investigatore privato professionista iscritto alla Federpol ( e numerosi accreditamenti nazionali e internazionali), Security Manager, formatore universitario, nonché presidente regionale Veneto dell’Associazione Italiana Criminologi per la Sicurezza ha al suo interno circa venti professionisti nel settore delle scienze forensi: medico legale, perito balistico, biologo forense, genetista forense ecc. è legato ad oltre venti studi legali nelle varie regioni italiane. Il professionista irpino Salvatore Pignataro, consulente giuridico-legale presso lo Studio penale Di Gaeta di Avellino, docente presso l’Università Giustino Fortunato e Cultore della Materia in Diritto Processuale Penale e Stage Diritto Penitenziario presso il Dipartimento di Giurisprudenza Università Luigi Vanvitelli di Santa Maria Capua Vetere avrà il compito di seguire e coadiuvare i vari professionisti nell’ambito delle attività che Il Centro Studi metterà in campo in Campania non solo a livello formativo ma anche dal punto di vista delle attività legate agli ambiti processuali civili e penali. “ Sono onorato di collaborare con il prestigioso Centro Studi Strategici indagini Forensi presieduto dall’amico Massimiliano Spataro. Conosco da diversi anni questo professsionista la cui serietà e professionalità lo hanno portato a seguire casi importanti su scala nazionale, non solo attraverso le attività della sua importante agenzia investigativa ma anche nell’ambito della formazione nel settore giuridico- forense, della cybersicurezza e dei vari sistemi di difesa.”