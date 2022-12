Salvatore Vitiello nuovo Comandante della Marina. Giovedì 15 l’insediamento in via Acton a Napoli

Giovedì 15 dicembre, alle ore 9, nel piazzale del Quartier Generale della Marina Militare di Napoli, in Via Acton n.1, ci sarà la cerimonia di passaggio di consegne del Comando Logistico tra l’ammiraglio ispettore capo Giuseppe Abbamonte e l’ammiraglio di squadra Salvatore Vitiello. All’evento, che sarà presenziato dal Capo di Stato Maggiore della Marina Militare ammiraglio di squadra Enrico Credendino, sono state invitate le massime autorità militari, civili e religiose.

Il Comando Logistico della Marina Militare, dal quale dipendono organicamente o funzionalmente oltre 40 Comandi ed Enti della Forza Armata, è stato istituito il 1° maggio 2013. Dalla sua istituzione dirige, coordina e controlla le attività di supporto allo strumento operativo aeronavale, vero core business della Marina Militare. I circa 6000 uomini e donne, militari e civili, impiegati presso la linea funzionale logistica, operano quotidianamente nei settori della manutenzione navale, dell’ingegneria logistica e predittiva, dei materiali e delle scorte a controllo centralizzato, delle infrastrutture e delle opere portuali nonché a garanzia della sicurezza marittima attraverso la gestione del servizio fari e segnalamenti marittimi.

Al Comando Logistico fanno capo, inoltre, per le specifiche funzioni di supporto, i Comandi Marittimi ed i Comandi ed Enti da questi gerarchicamente dipendenti, tra cui gli strategici stabilimenti di lavoro di La Spezia, Taranto ed Augusta, nonché i depositi munizionamento e combustibili ed i magazzini dei materiali di scorta. Completano il quadro delle professionalità della linea funzionale i centri di sperimentazione ed il centro di allestimento per le navi di nuova costruzione.