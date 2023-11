Salviamo l’Archivio di Stato di Caserta, appello al ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano

Un appello al ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano affinché intervenga per “salvare l’Archivio di Stato di Caserta convocando ad horas un tavolo tecnico con Associazioni e coinvolgendo tutte le istituzioni interessate, al fine di risolvere definitivamente le problematiche dell’Archivio dando piena attuazione al Progetto di riassegnazione e restituzione degli spazi del complesso della Reggia alla loro esclusiva destinazione culturale, educativa e museale (legge n.106 del 29 07 2014 ) completando con urgenza il trasferimento dell’Archivio in Reggia”. E’ firmato dal “nucleo promotore dell’iniziativa, in rappresentanza di Associazioni, Enti del settore di carattere nazionale e singole personalità firmatarie del documento per la salvaguardia dell’Archivio di Stato di Caserta”. Di seguito pubbòichiamo il testo della missiva.

Signor Ministro,

Le scriviamo per chiedere il suo autorevole e decisivo intervento al fine di salvare l’Archivio di Stato di Caserta convocando ad horas un tavolo tecnico con Associazioni e coinvolgendo tutte le istituzioni interessate, al fine di risolvere definitivamente le problematiche dell’Archivio dando piena attuazione al Progetto di riassegnazione e restituzione degli spazi del complesso della Reggia alla loro esclusiva destinazione culturale, educativa e museale (legge n.106 del 29 07 2014 ) completando con urgenza il trasferimento dell’Archivio in Reggia.

Siamo preoccupati delle condizioni di rischio insostenibile cui è esposto il patrimonio archivistico all’interno dei depositi dell’Archivio di Via Bersaglieri. Denunciamo in questa sede la poca attenzione riposta dalla DGA nel corso degli anni tanto da determinare una condizioni insostenibile, servizi inefficienti e nessuna politica di valorizzazione. Lo scandalo dell’Archivio di Stato è stato oggetto di decine di interrogazioni parlamentari, di attenzione ripetuta della stampa locale e nazionale e dall’attività di comitati . Nonostante la disponibilità di spazi demaniali oggi la situazione è la seguente:

Direzione Archivio dal 2017 in Reggia negli Uffici ex

Dal 1972 una palazzina in condominio privato in Via dei Bersaglieri ospita la sede “provvisoria “ dell’Archivio con un canone di euro 180.000 senza contratto di locazione dal 2014 poiché l’edificio non è a norma e ancora oggi sede inidonea dei

Spazi ex Ros non utilizzati ; gli spazi ex sottoufficiali aereonautica assegnati a gennaio 2016 , oggi ospitano la sala studio . I lavori di adeguamento dei piani interrati da adibire a deposito non sono mai

Nel 1995 l’Emiciclo Occidentale ex Caserma Pollio viene individuato con il parere contrario dell’ex direttore dell’Archivio come sede futura dell’Istituto. I lavori iniziati nel 1999 sono bloccati e in ogni caso vista la mole degli interventi da realizzare e i finanziamenti necessari non è da considerare una ipotesi risolutiva. Ad oggi sono stati appaltati circa 20 milioni di euro.

Biblioteca Archivio: dal 2018 si trova nei depositi dell’Archivio di Stato di Benevento;

2018 contratto di outsourcing con Italarchivi spa in Pastorano canone 35.000 più Iva a semestre ( cfr. determina 1753) del 18 10 2018 Voci di corridoio indicano trattative in corso tra Ministero ed Italarchivi per sottoscrivere un nuovo contratto in outsourcing;

Cosidetto Archivio storico della Reggia : è una sezione dell’Archivio di Stato cui il personale dell’Archivio è impedito sinanche l’ accesso. Oggi è gestito da due dipendenti Il 20 ottobre 2018 l’ex DGA Famiglietti diramava due comunicati stampa: nel primo dichiarava di aver risolto i problemi dell’Archivio , nel secondo che venivano immesse in rete 300.000 immagini digitalizzate dell’Archivio della Reggia. Ad oggi sul sito della Reggia queste immagini digitalizzate non sono presenti.

. Inoltre a pagina 53 della relazione commissariale Soragni si legge: “Per quanto riguarda il primo piano ammezzato (l’unico interamente percorribile con altezza di vani adeguate) si ipotizza di allocare nell’angolo sud orientale la sede di rappresentanza dell’Archivio di Stato di Caserta con i fondi di maggior pregio, destinando gli spazi dell’emiciclo di cui in premessa alle restanti funzioni dello stesso archivio . I restanti ambiti dell’ala nord orientale del piano in questione saranno destinati ad allocare l’archivio della Soprintendenza per le province di Caserta e Benevento e a completare la sistemazione dei fondi dell’archivio storico della Real Casa.”.

Pregiatissimo Ministro agli atti della Amministrazione da Lei diretta, giace una corposa documentazione di iniziative tese a tutelare l’Archivio di Stato di Caserta sia da alcune coraggiose Dirigenti dell’Istituto casertano e sia da parte dei comitati.

Nel luglio del 2018 una delegazione del Comitato pro Archivio incontrò presso la sede della DGA in Roma l’ex Direttore Gino Famiglietti. L’incontro si concludeva con la dichiarata, ma solo apparente, condivisione della necessità di provvedere alla nomina di un commissario ad acta per porre fine a decenni di sperperi ed inefficienze e provvedere al trasferimento definitivo negli spazi demaniali assegnati dal gennaio 2016 all’ Archivio ( atti ufficiali dell’amministrazione dello Stato).. gli impegni non furono mantenuti.

Ad agosto 2018 l’ex DGA avocava a sé la direzione dell’Archivio di Stato di Caserta. Il Dott. Famiglietti accorgendosi dell’inadeguatezza di Via Bersaglieri smembrava l’Archivio portando la Biblioteca nei depositi dell’Archivio di Benevento e tentava di trasferire i depositi a Pastorano. L’operazione non è riuscita perché bloccata dalla proprietaria della sede di Via Bersaglieri! Abbiamo condiviso l’approvazione della legge istitutiva del Museo della Reggia di Caserta, nota come Piano Commissariale Soragni, pensando che finalmente si ponesse fine alle scandalo Archivio di Stato di Caserta. Ma così non è stato. Dal 1972 sino ad oggi sono stati spesi in locazioni passive circa 9 milioni di euro per la sede “provvisoria” dell’Archivio.

Come nucleo promotore dell’iniziativa, in rappresentanza di Associazioni, Enti del settore di carattere nazionale e singole personalità firmatarie del documento per la salvaguardia dell’Archivio di Stato di Caserta,

SI CHIEDE

Convocazione ad horas da parte di tutte istituzioni coinvolte di un tavolo tecnico per bloccare questa iniziativa che possa coinvolgere le parti interessate, Il Ministero della Cultura, per il tramite del Consigliere del Ministro Sangiuliano, Avv. Luciano Schifone

Siamo sicuri che tutte le Istituzioni interessate, vista l’importanza del tema trattato, possano con immediatezza bloccare questo trasferimento di un patrimonio di interesse collettivo.

In rappresentanza :

Avv. Pina Amarelli Mengano – Cavaliere del lavoro – Direttore Archivi Amarelli di interesse storico – Componente gruppo tecnico cultura Confindustria nazionale, consigliere inviato permanente Museimpresa e membro di giunta associazione dimore storiche italiane – membro cda Touring Club Italiano

Prof. Edoardo Currà – Presidente nazionale AIPAI – Associazione Italiana per il Patrimonio Archeologico Industriale”

Prof. Adriano Giannola – Associazione per lo sviluppo dell’industria nel Mezzogiorno (SVIMEZ)

Prof. Giuseppe Moricola – Professore ordinario di Storia Economica – Università di Napoli, “L’Orientale”Sig. Enzo Morreale – Comitato Civico di San Giovanni a Teduccio – Salviamo l’Archivio Storico Enel

Prof. Marco Santillo – Professore associato presso il Dipartimento di Scienze Economiche eStatistiche, Università di Salerno

Prof. Augusto Vitale – già docente della Facoltà di Architettura, Università di Napoli “Federico II” “Socio Benemerito , AIPAI

Prof.ssa Ilaria Zilli – Professore ordinario di Storia Economica presso l’Università degli Studi de lMolise