Salviamo l’Archivio storico Enel, sos del Comitato: Ecco dove vogliono trasferirlo, foto che parlano da sole

Riceviamo e volentieri pubblichiamo dal Comitato “Salviamo l’Archivio Storico dell’Enel”

Archivio Storico Enel – da una sede prestigiosa nel Padiglione America Latina, Mostra D’Oltremare, al deposito in aperta campagna di Pastorano

Alla luce di quanto emerso da un articolo apparso sul Denaro del 15/06 u.s. circa la temuta ipotesi di spostamento dell’Archivio Storico Enel a Pastorano, timore che il Comitato promotore della petizione “Salviamo l’Archivio Storico Enel” da tempo ha paventato, ci pare doveroso fornire alcune puntualizzazioni:

• La missiva di Enel datata 1° giugno 2023, in risposta alla richiesta dell’Onorevole Borrelli sia di prorogare di un anno l’affitto dei locali a Mostra D’Oltremare sia di conoscere le modalità di affidamento dell’incarico di trasferimento a Pastorano alla ditta Italarchivi, non appare esaustiva dal momento che entrambi i quesiti non hanno ricevuto convincenti risposte, nonostante ci fossero interlocuzioni istituzionali in atto da parte dell’Onorevole Luciano Schifone, Regione e Comune di Napoli.

• Nella stessa missiva, Enel afferma che la sede della Mostra D’Oltremare è inadeguata e quindi strutturalmente non idonea, giustificando il trasferimento del proprio Archivio Storico presso la sede di Pastorano in outsourcing ad Italarchivi sostenendo che la società possiede in Campania, a Pastorano (CE), uno dei principali siti archivistici d’Italia. Desideriamo soffermarci proprio su questa affermazione per chiedere alla massima Dirigenza di Enel nonché al CDA come sia possibile che il patrimonio aziendale di oltre 13 mila metri lineari, dichiarato di notevole interesse storico nel 1992 e pertanto un bene culturale da tutelare, conservare e valorizzare, possa essere trasferito da una sede centrale e di grande prestigio come il padiglione America Latina in un deposito in aperta campagna e fuori contesto difficilmente raggiungibile dagli studiosi.

È di tutta evidenza che considerare la sede di Pastorano come uno dei principali siti archivistici d’Italia dichiarando al tempo stesso l’inadeguatezza della sede attuale di Mostra D’oltremare, costituisca un’affermazione di chi sembra non abbia mai visitato l’attuale sede dell’Archivio Storico Enel e non sappia dove siano collocati i depositi della società privata Italarchivi a Pastorano, del tutto inadeguati a essere considerati come una qualsivoglia sede archivistica, trattandosi di un capannone che forse potrebbe essere adibito solo al deposito corrente e non certamente qualificabile come Archivio Storico consultabile, che mette a disposizione la sua documentazione al pubblico.

Proprio perché crediamo nella cura e attenzione del massimo vertice aziendale verso la cultura d’impresa e l’importanza che tale documentazione riveste per l’azienda stessa (ricordiamo a titolo di cronaca i riconoscimenti ricevuti da Enel dal Presidente della Repubblica dell’epoca, Giorgio Napolitano, per la costituzione a Napoli dell’Archivio Storico dell’industria elettrica italiana) desideriamo allegare alcune immagini che possono dare una puntuale rappresentazione delle sedi archivistiche di cui si discute:

Padiglione America Latina, collocato all’interno della Mostra D’ Oltremare, in pieno centro, adiacente i Dipartimenti di Ingegneria e di Economia dell’Università degli Studi di Napoli, Federico II e non distante dagli altri poli universitari e di ricerca, facilmente e direttamente raggiungibile dalla stazione ferroviaria di Napoli e da ogni altra località della regione in metropolitana, autobus o qualsiasi altro mezzo.

Pastorano – deposito Italarchivi , collocato al Km. 193 Via Appia, Pastorano, CE 81050. Come si evince in modo oggettivo dalle foto, i depositi sono dislocati in un nucleo produttivo dislocato in aperta campagna, impossibile da raggiungere con mezzi di trasporto, e sono del tutto inadeguati

Di fatto spostare l’archivio Enel a Pastorano, in un capannone in aperta campagna, e porre in outsourcing una documentazione di così grande valore storico andrebbe esattamente in una direzione contraria a quello della facilità di consultazione, rendendola di fatto inaccessibile ai ricercatori, agli studiosi e a quanti, a vario titolo fossero interessati alla sua consultazione.

Al contrario di quello che si vuole far intendere, l’Archivio Storico Enel è visitato da studiosi provenienti da tutto il mondo, basti pensare a titolo di esempio, tra le decine che pervengono ogni settimana all’Archivio Enel, a una richiesta proveniente in questi giorni dall’università della California per un dottorato di ricerca sull’archivio Angelo Omodeo. Come promotori dell’iniziativa “ Salviamo l’Archivio Storico Enel” ci chiediamo come possa uno studioso raggiungere una sede così distante a Pastorano, in aperta campagna e tra l’altro non servita da nessun mezzo di trasporto e che senza dubbio non rappresenta la storia, la cultura d’impresa e il know how di un’azienda come Enel.

È di tutta evidenza che l’outsourcing rappresenta la strada per la dissoluzione di un patrimonio archivistico, la cui inacessibilità porta inesorabilmente ad una perdita di interesse e quindi all’inevitabile scelta di chiusura da parte di chi dovrebbe invece stimolare un motivato interesse alla consultazione della propria documentazione storica, al suo studio e alla ricerca scientifica su un patrimonio documentario inestimabile.

Tenuto conto delle attuali interlocuzioni con le Istituzioni coinvolte, auspichiamo e siamo convinti che la Soprintendenza Archivistica e Bibliografica per la Campania, nella sua piena autonomia e seguendo una linea di coerenza con le precedenti decisioni della stessa istituzione sulla materia, possa scongiurare questo trasferimento dalla città di Napoli e un consequenziale depauperamento di questo straordinario Archivio.

Vista l’urgenza del tema trattato e al fine di salvaguardare e valorizzare un Archivio di fondamentale importanza per Napoli e per la memoria storica del Paese, il più importante Archivio di Storia d’Impresa del Mezzogiorno, e onde evitare di esporlo con il suo trasferimento a una più che certa dissoluzione, chiediamo alle istituzioni coinvolte di attivare con la massima urgenza un tavolo tecnico che affronti concretamente il problema e che veda coinvolti congiuntamente rappresentanti dell’ENEL, delle istituzioni governative centrali (Ministero della Cultura) e di quelle locali, (Comune, Regione, Città Metropolitana, Ente Mostra e Municipalità) nonché dell’Università, di altri enti come l’AIPAI e dell’associazionismo.

Nelle more della convocazione del tavolo tecnico si chiede:

che non vengano assunte decisioni lesive della possibilità di trovare una soluzione tenuto conto anche del parere delle altre Istituzioni coinvolte sull’argomento:

• Seduta consiliare del 12 e 15 maggio 2023 proposta dalla Consigliera Alessandra Clemente – ordine del giorno PG/2023//335364 del 20 aprile in cui all’unanimità si demanda al Sindaco di Napoli, Prof. Gaetano Manfredi, l’intervento di salvaguardia dell’Archivio Storico Enel e, pertanto, convocare un tavolo di confronto per affrontare rapidamente la questione dell’Archivio Storico Enel;

Il Consiglio Comunale di Napoli poi, con il parere favorevole della Giunta Comunale e del Presidente della relativa Commissione, ha votato all’unanimità un altro ordine del giorno sul mantenimento dell’Archivio Storico Enel alla Mostra D’Oltremare e contro lo spostamento dello stesso fuori dalla città di Napoli e, in particolare, a Pastorano.• Dichiarazione del Presidente della Regione Campania, Onorevole Vincenzo De Luca che di seguito si riporta: “Apprendiamo del possibile trasferimento dell’Archivio Storico dell’Enel che raccoglie documenti, immagini. Progetti sull’Ente per l’energia elettrica, attualmente in un padiglione della Mostra D’Oltremare di Napoli. Promuoveremo un’iniziativa, fatte le dovute interlocuzioni, affinché venga garantita la fruibilità dell’archivio che rappresenta uno straordinario patrimonio da tutelare e, anzi, da promuovere anche all’interno del progetto di digitalizzazione realizzato dalla Regione”. Anche il Presidente della Regione si è espresso per il mantenimento a Napoli dell’Archivio .• Dichiarazione del consigliere del Ministro della Cultura, Onorevole Luciano Schifone, a favore dell’avvio di un tavolo tecnico con le parti interessate, affinché l’archivio Enel possa rimanere a Napoli. Ritenendo pertanto la scelta di Enel di trasferire l’archivio storico a Pastorano non congeniale con la destinazione ad Archivio Storico e con la storia aziendale stessa. un sopralluogo a Pastorano per verificare le condizioni, la sicurezza, l’adeguatezza e la dislocazione della sede, che , come si evince dalle foto, non appare per nulla idonea a ospitare un Archivio Storico, garantendone l’accesso al pubblico, la fruibilità e una piena disponibilità della documentazione per una costante consultazione.

La lettera è inviata a

Al signor Presidente della Repubblica

Sergio Mattarella

protocollo.centrale@pec.quirinale.it

Al Ministro della Cultura,

Prof. Gennaro Sangiuliano

ministro.segreteria@cultura.gov.it

Al Consigliere del Ministro della Cultura

Avv. Luciano Schifone

ministro.segreteria@cultura.gov.it

luciano.schifone@cultura.gov.it

Al Presidente della Regione Campania

On. Vincenzo De Luca

seg.presidente@regione.campania.it

Al Sindaco di Napoli,

Prof. Gaetano Manfredi

sindaco@comune.napoli.it

Alla Soprintendenza Archivistica e

Bibliografica della Campania Dott.

Gabriele Capone

sab-cam@cultura.gov.it

AD e DG Enel S.P.A

Dott. Flavio Cattaneo

segreteriad@enel.com

Al Presidente Enel

Dott. Paolo Scaroni

segreteriapresidenza@enel.com

Al Responsabile Affari Istituzionali

Enel Italia S.p.A.

Dr Fabrizio Iaccarino

fabrizio.iaccarino@enel.com

e per conoscenza:

Gruppo Parlamentare Alleanza Verdi e Sinistra

Onorevole Francesco Emilio Borrelli

borrelli_f@camera.it

Avv. Alessandra Clemente

Consigliera del Comune di Napoli

alessandraclemente@icloud.com

Dott. Luigi Carbone

Presidente commissione Cultura del Comune di Napoli

luigicarbone.segreteria@gmail

Il nucleo promotore del documento per la salvaguardia dell’Archivio Storico Enel

In rappresentanza:

Prof.ssa Concetta Damiani – Dipartimento di Lettere e Beni Culturali (DILBEC), Università della Campania “Luigi Vanvitelli”

Prof. Adriano Giannola – Associazione per lo sviluppo dell’industria nel Mezzogiorno (SVIMEZ)

Prof. Giuseppe Moricola – Università di Napoli, “L’Orientale”

Sig. Enzo Morreale – Comitato Civico di San Giovanni a Teduccio – Salviamo l’Archivio Storico Enel

Prof. Armando Pepe – Storia del territorio in età moderna e contemporanea

Prof. Marco Santillo – Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche (DISES), Università di Salerno

Prof. Augusto Vitale – già docente della Facoltà di Architettura, Università di Napoli “Federico II”

Prof.ssa Ilaria Zilli – Professore associato di Storia Economica presso l’Università degli Studi del Molise