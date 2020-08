Salvini a Castelvolturno: Manderemo a casa tutti i balordi e restituiremo il mare ai campani

“Mi piacerebbe che questo splendido litorale e Castel Volturno non fossero noti per l’immigrazione clandestina, lo spaccio di droga e la prostituzione. Un po’ di pulizia con le maniere buone si fa, però non puoi andare a portare margherite a chi scippa, spaccia e stupra. L’impegno della Lega è restituire il mare della Campania ai campani e mandare a casa tutti i balordi che sono arrivati in questi anni qui. Ne abbiamo le scatole piene”. È la promessa di Matteo Salvini ai supporter della Lega che ascoltavano un comizio del leader del Carroccio in un lido di Baia Domizia, località balneare del casertano.