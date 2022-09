Salvini a muso duro contro il premier: Draghi, fai nomi e cognomi

“Se sa parli. Se dice che c’è gente che è corrotta, che è pagata, pupazzi prezzolati… Io son pagato dagli italiani, sono a processo in un tribunale italiano perché ho difeso i confini italiani da navi straniere, da clandestini stranieri. Per me la Russia, il Giappone, la Francia, la Danimarca, io rispetto tutti però chiedo che gli italiani vengano rispettati. Son parole gravi però. Se sa che qualcuno è corrotto da potenze straniere è gravissimo. Io ho fatto il ministro dell’Interno, ho combattuto mafiosi, ‘ndranghetisti che mi minacciavano, ho abbattuto le case dei Casamonica. Se il presidente del Consiglio sa, deve andare fino in fondo. Perché altrimenti che figura fa l’Italia? Draghi, fai nomi e cognomi”. Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, a Zona Bianca su Retequattro a proposito delle parole del premier Mario Draghi in conferenza stampa.