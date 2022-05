“Il reddito di cittadinanza va rivisto. Va lasciato a chi non può lavorare ma non può diventare uno strumento che incentiva il lavoro nero“. E’ quanto ritiene il segretario della Lega, Matteo Salvini, parlando con i giornalisti a Napoli a margine della cerimonia per i 130 anni del quotidiano “Il Mattino”. Uno strumento che va rivisto perché “sono poche migliaia le persone che hanno trovato lavoro”.