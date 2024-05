Salvini: “Alle Europee candidiamo un generale per parlare di pace”

“Per la prima volta possibile maggioranza senza sinistra e Macron”

Roma, 30 apr. (askanews) – “Abbiamo candidato un generale per parlare di pace. Qualche leader europeo parla sciaguratamente della possibilità di mandare i nostri figli a morire fuori dai nostri confini. Chi vota la lega avrà una certezza: mai nel nostro nome un soldato italiano o europeo a morire fuori dai nostri confini”.Lo ha detto il segretario della Lega Matteo Salvini ala presentazione al Tempio di Adriano a Roma del suo libro “Controvento” con il generale Roberto Vannacci. Con cui, ha sottolineato, condivide “valori come identità e tradizione, e difesa dei confini”.E ha ribadito: “Alle prossime Europee c’è per la prima volta nella storia del Parlamento europeo la possibilità di un’alleanza senza la sinistra, i socialisti, Macron a mettere i bastoni tra le ruote”.