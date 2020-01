Roma, 20 gen. (Adnkronos) – “Apriremo un indirizzo internet per gli avvocati che vorranno difendermi. Una difesa collettiva in questo processo che sarà una prima volta nella storia, un processo per motivi ideali…”. Lo ha detto Matteo Salvini nel corso di una diretta Facebook a proposito della decisione che dovrà prendere l’aula di palazzo Madama sul.