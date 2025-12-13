Salvini: bene governo italiano su asset russi, Ue scherza col fuoco

Milano, 13 dic. (askanews) – Confiscare gli asset russi “personalmente lo ritengo un azzardo e un’imprudenza e bene ha fatto il governo italiano a mettere i puntini sulle ‘I’, perché appunto siamo in un libero mercato, non siamo in guerra contro la Russia”. Lo ha detto il vicepremier Matteo Salvini arrivando ad un evento della Lega Lombarda a Milano, a proposito delle puntualizzazioni del governo italiano sul congelamento indeterminato degli asset russi.

“Confiscare beni, soldi e negozi ha come controindicazione che i russi faranno altrettanto. Io ricordo che noi abbiamo 314 aziende italiane in Russia che fanno fatturato e che danno lavoro, quindi – ha aggiunto – mi sembra che a Bruxelles qualcuno stia scherzando col fuoco”.