Salvini “Chi ha paura di Trump ha paura del futuro”

SATURNIA (GROSSETO) (ITALPRESS) – “Chi ha paura di Trump ha paura del futuro, chi pensa che a Washington ci sia un nemico non ha capito nulla, c’è una grande possibilità di cambiamento”. Lo ha detto Matteo Salvini, vicepresidente del Consiglio e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, intervenendo alla quinta edizione del “Forum in Masseria – Winter Edition”, a Saturnia.

“Può essere una grande occasione per l’economia – ha aggiunto -. Anche la politica minacciosa dei dazi può essere un’occasione di guadagno di terreno delle nostre aziende nel sistema Italia, certo bisogna capire come reagire ma Trump è uomo di business”. Per il ministro Salvini “fa ridere l’idea della Von der Leyen di lanciare i contro dazi”.

