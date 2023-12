Salvini: governo non si divide, ma errore dividersi in Ue

Firenze, 3 dic. (askanews) – “Troppo facile allearsi solo con chi vince, la Lega c’è, vince e vincerà… nonostante la stampa italiana provi a dividere il centrodestra, il centrodestra può essere la svolta in Ue solo se è unito, non è in discussione l’alleanza di centrodestra in Italia, io con Meloni e Tajani lavoro benissimo”, ma “sarebbe un errore dividere il centrodestra in Ue, è doverosa un’alternativa in Ue alla sinistra”. Lo ha detto il vicepremier e leader della Lega Matteo Salvini parlando alla kermsse “Free Europe” in corso a Firenze.