Salvini: guai a chi mette in discussione le forze dell’ordine

Da Pescara: “Per la sinistra sono un problema”

Pescara, 5 mar. (askanews) – “Domenica si confrontano due idee di Abruzzo, di Italia, di Europa, diverse: per una certa parte politica, la sinistra, le forze dell’ordine sono un problema. Per me sono la spina dorsale di questo paese e guai a chi le mette in discussione, garantiscono la nostra libertà e sicurezza”. Lo ha detto Matteo Salvini, leader della Lega, vicepremier e ministro per i Trasporti e le Infrastrutture, a Pescara al comizio del centrodestra, per la conferma di Marco Marsilio presidente della Regione Abruzzo.