Salvini: “Ho avuto quattro donne nella mia vita”

Roma, 17 ott. (Adnkronos) – “Ho avuto quattro donne nella mia vita. Non ho avuto una vita amorosa tempestosa…”. , intervistato da Le Point, svela le sue relazioni sentimentali, rispondendo alla domanda del giornalista francese che gli ricorda come “lei si mostra spesso in compagnia galante”. In ogni caso, aggiunge Salvini, io “non valuto i politici sulla base di questo criterio”, “non mi interessano i dibattiti sulla vita privata di Macron o Merkel, ognuno fa quel che vuole. Non mi interessano gli affari privati”.

Poi il suo rapporto con la fede. Sono “meno credente di quanto vorrei e dovrei. Sono un credente, ma non pratico molto” dice il leader della Lega. E aggiunge: “Credo nel paradiso, credo all’inferno. Credo che il Vangelo sia un testo da leggere e rileggere. Vorrei avere più fede”.