Salvini: “Ignobili e sempre più preoccupanti episodi di antisemitismo”

Roma, 29 dic. (Adnkronos) – “Ignobili e sempre più preoccupanti gli episodi di antisemitismo, di odio verso gli ebrei e verso Israele, che i terroristi e i loro disgustosi fiancheggiatori ideologici vorrebbero cancellare dalla faccia della Terra”. Così in un tweet il leader della Lega, Matteo Salvini, commentando durante la festività di Hannukah. Un uomo è entrato in casa di un rabbino vicino a New York e ha colpito 5 persone con un machete. “Tutta la mia solidarietà alla Comunità ebraica americana e a quelle di tutto il mondo”, sottolinea ancora Salvini.