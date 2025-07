Salvini: “Israele ha diritto di difesa ma non deve colpire civili”

“La guerra è sempre sporca, bastarda e sbagliata e crea sofferenza”

Caltanissetta, 17 lug. (askanews) – Sull’attacco israeliano contro una chiesa a Gaza “aspettiamo ulteriori elementi. Sicuramente la guerra è sempre sporca, bastarda e sbagliata e crea sofferenza in Medio oriente, in Ucraina e ovunque. Sicuramente il diritto alla sovravvivenza e alla difesa di Israele dopo gli attacchi è pensabile, però non ci devono andare di mezzo i civili. Non dico cattolici o non cattolici, dico non devono andarci di mezzo i civili”. Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture e Trasporti Matteo Salvini a Caltanissetta, dove ha inaugurato un ponte sulla Ss 640 “Strada degli Scrittori” che collega Caltanissetta ad Agrigento.