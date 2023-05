“La vecchia Alitalia è costata 10 miliardi, adesso c’è una compagnia che è stata messa in sicurezza, anche per i lavoratori”. Così il ministro delle Infrastrutture e Trasporti e leader della Lega, Matteo Salvini, a Catania per la chiusura della campagna elettorale del centrodestra per le amministrative.

sat (fonte: ufficio stampa Mit)