Salvini: “Italia ha smesso di chinare il capo”

Roma, 11 giu. (AdnKronos) – “L’Italia ha smesso di chinare il capo e di ubbidire, stavolta c’è chi dice no”. Matteo Salvini, in un post su Facebook, torna a rilanciare l’hashtag #chiudiamoiporti mentre resta ancora senza soluzione , bloccata in mare con a bordo oltre 600 migranti, dopo che ieri il Viminale non ha autorizzato lo sbarco ritenendo che, trovandosi la nave a 43 miglia da Malta, spetti a La Valletta accogliere i migranti.

“Oggi – scrive il ministro dell’Interno – anche la nave Sea Watch 3, di Ong tedesca e battente bandiera olandese, è al largo delle coste libiche in attesa di effettuare l’ennesimo carico di immigrati, ovviamente da portare in Italia. Associazione tedesca, nave olandese, Malta che non si muove, la Francia che respinge, l’Europa che se ne frega…”. “Basta – tuona Salvini – . Salvare le vite è un dovere, trasformare l’Italia in un enorme campo profughi no.”.