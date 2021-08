Salvini “L’obbligo vaccinale non c’è in nessun Paese europeo”

ROMA (ITALPRESS) – “L’obbligo vaccinale non c’è in nessun paese europeo e in tanti paesi non esiste neanche il green pass. Perchè noi dovremmo fare in un altro modo? Non è nemmeno dignitoso vedere agenti della polizia penitenziaria o di altre forze dell’ordine dovere mangiare in piedi fuori dalle mense perchè non hanno il green pass”. Lo ha detto Matteo Salvini, leader della Lega, in collegamento con Agorà Estate su Rai 3.

Salvini propone “i test salivari gratuiti. Questa sarà la richiesta della Lega appena riaprirà il Parlamento, il 7 settembre quando arriveranno in conversione i decreti”.

