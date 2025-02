Salvini: maggioranza converga su proposta Lega di pace fiscale

Ritardi dei treni? Spero cantieri chiusi il prima possibile

Roma, 25 feb. (askanews) – “Oggi è un giornata importante perché parte la pace fiscale, la rottamazione delle cartelle esattoriali nelle istituzioni. Da oggi non è più un dibattito ma parte in Senato, in Commissione. Siccome riguarda 20 milioni di italiani che hanno problemi con il fisco, che hanno difficoltà con il fisco conto che tutta la maggioranza arrivi sulla richiesta della Lega di cancellare sanzioni e interessi e di far pagare in 10 anni, in 120 rate, quello che la gente non riesce a pagare”. Lo ha detto il vicepremier e leader della Lega, Matteo Salvini, parlando con i cronisti alla Camera.”Seguo giorno per giorno” i problemi dei ritardi dei treni per i pendolari. “Spero che finiscano il prima possibile i cantieri aperti per rimettere in sesto una rete che per troppi anni è stata lasciata andare” ha spiegato Matteo Salvini, conversando con i cronisti alla Camera, a proposito degli ultimi contrattempi sulla linea ferroviaria Roma-Cassino.