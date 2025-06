Salvini: maggioranza non in discussione per una Regione

Roma, 11 giu. (askanews) – “La maggioranza arriverà compatta al 2027, non stiamo a giocare a risiko, stiamo facendo qualcosa di più importante. I dati economici sono eccezionali, l’Italia ha una credibilità eccezionale sul piano internazionale da tutti i punti di vista, c’è il record di posti di lavoro creati, la disoccupazione al minimo, lo spread al minimo, la Borsa che cresce, diciamo che ci sono indicatori eccellenti per cui nessuno mette in discussione la maggioranza per una Regione o per un altro tema”. Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, arrivando in Senato a un convegno dedicato al decreto sicurezza.