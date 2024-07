Salvini: Mattarella? Qui dittatura minoranze, non il contrario

Milano, 4 lug. (askanews) – “Qui c’è il problema della dittatura delle minoranze, non il contrario…”. Così il vicepremier e leader della Lega, Matteo Salvini, parlando con i cronisti a Cortina d’Ampezzo, ha risposto a chi gli chiedeva un commento sulle parole pronunciate ieri dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, sulla democrazia.

“Siamo in democrazia nel 2024: il popolo vota, vince e decide. Chi è scelto per governare governa. Io non faccio filosofia, faccio politica. In Italia, come in Francia, chi prende i voti governa, nel rispetto delle regole, della democrazia e delle minoranze”, ha sottolineato il vicepremier.

“Penso che il richiamo potesse essere fatto ad altri, ma non sicuramente alla situazione italiana, dove la minoranza si occupa da maggioranza pretendendo di imporre politiche culturali e il suo modo di vivere e ragionare”, ha detto Salvini. “Qui – ha concluso – c’è il problema della dittatura delle minoranze, non il contrario”.