MILANO (ITALPRESS) – “Stiamo già lavorando alla Milano che sarà. Adesso è una città ferma per le inchieste e per l’incapacità del Comune di scegliere. Sta diventando una città ferma, insicura e per ricchi”. A dirlo il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, a margine dell’evento “Milano futura”.

