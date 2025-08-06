Salvini: “Ok finale Ponte Stretto è emozione, funzionerà nel 2032-33”

Avvio cantieri a fine estate, 21 settembre è San Matteo

Roma, 6 ago. (askanews) – Il via libera del Cipess al progetto definitivo del Ponte sullo Stretto di Messina “non è il punto di arrivo ma è un punto di partenza, che arriva dopo due anni e mezzo di lavoro costante e qualche centinaio di riunioni a tutti i livelli. È un’emozione perché non si è mai arrivati all’approvazione del progetto definitivo con l’intera copertura economica garantita”. Lo ha detto il vicepremier e ministro dei Trasporti e Infrastrutture, Matteo Salvini, in conferenza stampa dopo il Cipess.”Sarà – e non sarebbe – sarà il ponte a campata unica più lungo al mondo. Una infrastruttura del genere è un acceleratore di sviluppo”, ha aggiunto il ministro.”Sono assolutamente orgoglioso del tratto di strada fatto fino a qua. Ora ci vuole la bollinatura della Corte dei conti, poi l’obiettivo tra settembre e ottobre, l’estate finisce il 21 settembre giorno di San Matteo, è di partire con in cantieri”.”Se si parte come si parte, l’obiettivo dell’attraversamento fra il 2032 e il 2033 è quello che i tecnici prevedono”, ha concluso.