Salvini “Piantedosi sostenuto da tutto il governo”

ROMA (ITALPRESS) – “Chiedono le mie dimissioni dopo la tragedia di Cutro? O è ignoranza o malafede, la guardia costiera conta oltre 10mila uomini e donne che in mare sono pronti a salvare vite, la tragedia che si è vissuta a Cutro ha come unici colpevoli gli scafisti, la guardia costiera era stata avvisata a tragedia avvenuta. Attaccare Salvini va bene, ma attaccare chi rischia la vita mi sembra veramente bassa politica”.

Lo ha detto il vicepremier e ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, ospite di Rtl 102.5. “Ho sentito il ministro Piantedosi anche per avere maggiori controlli, bisogna garantire l’asilo a chi scappa dalla guerra ma bisogna essere più efficienti su chi delinque – ha aggiunto – Il ministro Piantedosi è pienamente sostenuto dal governo, la squadra di governo è assolutamente coesa e compatta”.

