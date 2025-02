Salvini riunisce Lega regionale:necessario chiarimento con Rocca sul Lazio

Roma, 6 feb. (askanews) – “La segreteria regionale della Lega chiede al Presidente della Regione Lazio Francesco Rocca l’attivazione di un tavolo di lavoro di programmazione politica di rilancio per una condivisione di scelte e strategie che purtroppo fino ad oggi sono troppo spesso mancate”. Lo afferma una nota ufficiale della Lega diffiusa al termine di una “riunione a Roma della segretaria regionale della Lega alla presenza del segretario federale Matteo Salvini per fare un bilancio dell’attività dell’amministrazione regionale del Lazio a distanza di due anni dalla vittoria della coalizione che ha sostenuto il Presidente Rocca”.

La segretaria regionale, si legge ancora nella nota della Lega, “ha ribadito la volontà di cambiare finalmente pagina rispetto alle gestioni fallimentari della sinistra in Regione Lazio, in linea con il programma elettorale presentato ai cittadini, partendo da temi concreti fondamentali come la salute dei cittadini, la mobilità, la gestione dei rifiuti e il lavoro”.