Salvini, Schlein: forse non ha ancora tolto la felpa di Putin

Roma, 23 feb. (askanews) – “Forse” Matteo Salvini “non ha ancora tolto la felpa di Putin. Però non si sta così in un governo. E il governo non può essere così ambiguo. Mentre Meloni va a trovare Zelensky per confermare il supporto all’Ucraina Salvini difende Putin. Questa ambiguità non è inaccettabile. Meloni chieda a Salvini chiarezza”. Così la segretaria del Pd Elly Schlein a Tagadà su La7, rispondendo a una domanda sulle posizioni del vicepremier su Putin e la morte del dissidente Navalny.

“Non si può poi avere dubbi sulla responsabilità del regime di Putin sulla morte di Navalny, è regime che non tollera il dissenso e che uccide la libertà e dò la piena solidarietà ai cittadini russi che manifestano pacificamente e vengono arrestati”, conclude.